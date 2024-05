Arrestation des 2 Faux Douaniers après l'Agression d'un Taximan à Ndoulo

Cheikh T et Ablaye S, deux criminels récidivistes, ont été appréhendés par les autorités et renvoyés en prison suite à une attaque planifiée à Touba. Sous prétexte d'être des douaniers, ils ont détourné un taxi à Darou Khaffor, exigeant une somme de 500 000 F CFA au chauffeur. Un coup de feu a été tiré lors de l'incident, et les agresseurs ont pris la fuite à bord du taxi.



Leur fuite a été de courte durée, car ils ont été pourchassés par des villageois après avoir calé le moteur du véhicule à Ndioufène. Les gendarmes ont été alertés et ont rapidement pris les criminels en charge. Le taximan agressé a pu identifier ses agresseurs lors de son témoignage à la gendarmerie. Les recherches sur les lieux de l'arrestation ont permis de retrouver l'arme à feu jetée dans la broussaille.



Après une enquête approfondie, Cheikh T et Ablaye S ont été traduits devant le tribunal de grande instance de Diourbel pour plusieurs chefs d'accusation, dont association de malfaiteurs, vol avec violence, détention illégale d'arme à feu et usurpation de fonction.