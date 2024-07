Arrestation de Cinq Suspects pour Occupation Illégale de la Forêt de Niamone

La section de recherche de la gendarmerie de Ziguinchor a arrêté mardi cinq personnes soupçonnées d'occupation illégale, illicite et anarchique de la forêt classée située entre les communes de Niamone, Coubalan, Tenghory et Bignona, selon une source judiciaire rapportée mercredi par l’APS.



Le procureur de la République s’est autosaisi du dossier, selon cette même source.



La semaine dernière, les habitants de la commune de Niamone ont organisé une marche pour demander un audit de cette forêt classée, sa déclassification et la restauration de ses terres. Leur porte-parole, Joachin Davila Bessane, a exigé des autorités administratives et du gouvernement un audit complet, l'arrêt et la démolition des nouvelles constructions illégales, ainsi que la déclassification de la forêt pour restaurer les terres de Niamone.



Lors de cette marche, M. Bessane a dénoncé l'occupation illégale et anarchique de la forêt par des personnes venues de divers horizons, sans aucune mesure de déguerpissement. Il a regretté que malgré de nombreuses alertes aux agents des eaux et forêts de Bignona et aux autorités administratives, la situation reste non résolue.