Arrestation d'un taximan dealer à Mbour : Saisie de 37,2 kg de chanvre indien par la police

Le commissariat central de Mbour a réalisé une importante saisie dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. Les forces de l'ordre, dirigées par le commissaire Bara Niang, ont mis la main sur 37,2 kg de chanvre indien suite à l'arrestation d'un taximan. Ce dernier a été présenté ce mercredi au procureur.



O. M. utilisait son activité de taximan comme couverture pour son trafic de drogue. Résidant à Khelcom, une localité de Mbour, il fournissait certains quartiers en stupéfiants.



Le démantèlement de son réseau a été rendu possible grâce à une information sur un trafic de drogue actif entre Mbour et Aïnoumane. La brigade de recherches, sous les ordres du commissaire Bara Niang, a mis en place une surveillance qui a permis d'appréhender le taximan vendredi dernier. Celui-ci était en possession de 200 g de chanvre indien et de 25 000 F CFA. Lors de la perquisition de son domicile, les forces de l'ordre ont découvert deux sacs contenant au total 37 kg de chanvre indien de la variété "fogny", dissimulés dans des aliments pour animaux afin de tromper les intrus. L'odeur caractéristique de la drogue a alerté les enquêteurs.



Suite à cette opération fructueuse, la drogue, le taxi et l'argent ont été placés sous scellés.



Le taximan O. M. a été déféré ce mercredi devant le tribunal de grande instance de Mbour pour détention et trafic de chanvre indien.



Ci-dessous, les images de cette saisie réalisée par la police de Mbour."