Arrestation d'Ousmane Sonko, terrorisme : Professeur Amadou Mangara Niang fait une analyse sur l'actualité nationale

Dans un entretien exclusif accordé à Thiès, Professeur Amadou Mangara Niang est revenu sur l'actualité nationale à savoir : l'emprisonnement de Ousmane Sonko, leader du Parti Pastef / Les Patriotes, l'avenir de la coalition Yewwi Askan Wi dont sa bannière politique est membre, la posture que le pouvoir et l'opposition doivent avoir pour semer le climat de paix et préserver les arcanes de la démocratie sénégalaise, entre autres.



En outre, M. Niang a abordé le décret de la dissolution du parti Pastef crée en 2014. A cette occasion cet enseignant d'Histoire et de la Géographie au Lycée de Mabo, dans la région de Kaffrine a évoqué le cocktail molotov utilisé pendant les manifestations et surtout les "attentats terroristes" révélés par le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome.