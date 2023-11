Arène nationale : Lat Diop « l'usage de l'Arène Nationale ne peut continuer à être gratuit ».

Rien ne sera plus pareil pour organiser des combats de lutte à l'arène nationale . Selon le ministre des Sports Lat Diop, « l'usage de l'Arène Nationale ne peut continuer à être gratuit ». Il a été interrogé à ce sujet par les députés, lors de l'examen du budget de son ministère, lundi, à l'Assemblée nationale. Selon Lat Diop, avec tous ses énormes coûts de fonctionnement pris en charge par le Département des Sports, il n'est plus possible de fournir gratuitement cette infrastructure aux promoteurs de lutte qui gagnent des millions de revenus. "Des consultations seront menées avec toutes les parties pour une révision complète des règles de fonctionnement de l'Arène nationale", a annoncé Lat Diop, qui informe également qu'un directeur à temps plein sera "nommé".