Après son audition, Hadjibou soumaré lance un message à Macky Sall

Après son audition de ce mercredi face au doyen des juges sur l'affaire de la lettre ouverte qu'il avait adressée au président de la République, Macky Sall, l'ancien premier ministre du Sénégal a lancé un message fort au chef de l'état. Face à la situation actuelle du pays où des scènes de violences se multiplient, Hadjibou Soumaré avant de se prononcer sur le dossier a déclaré au président' 'N’écoutez pas ceux qui divisent. N’écoutez pas les va-en guerre. Vous êtes le président de tous les Sénégalais. Soyez celui qui rassemble. Méfiez-vous des gens qui ont traversé tous les pouvoirs et qui sont en train de vous dire des choses qui sont inexactes. Soyez courageux et dites que vous n’êtes pas candidat à la Présidentielle et je suis persuadé qu’il n’y aura plus de jeunes morts »lance t-il ce message à Macky Sall. Parlant de son dossier, l'ancien premier ministre de Abdoulaye Wade declare ''nous sommes en procédure judiciaire, je suis sous contrôle judiciaire et vous savez les astreintes du contrôle judiciaire » nous dit-il .