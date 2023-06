Après son affection à Matam, Me Ngagne Demba Touré donne rendez-vous dans quelques heures pour une importante déclaration.

Le responsable de pastef ,me Ngagne Demba Touré Après sa sortie pour prendre le contre-pied du ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, qui s’est prononcé jeudi sur la condamnation de Ousmane Sonko dans l’affaire Sweet beauté lors de la conférence de presse du gouvernement,été affecté à Matam par le ministre de la Justice.

Sur sa page Facebook,le responsable de pastef réagit et donne rendez-vous dans quelques heures pour une importante déclaration.

« Par arrêté n*022016 en date du 16 juin 2023, la Garde des sceaux Ministre de la justice, Monsieur Ismaïla Madior FALL m’a affecté au Tribunal de Gande instance de Matam dit-il en « complément d’effectif ». Je vous donne rendez-vous dans quelques heures pour une importante déclaration. La RÉSISTANCE CONSTITUTIONNELLE contre la DICTATURE continue », a annoncé Me Touré.