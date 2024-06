Appui agricole à Toubacouta : la fondation Sococim octroie 4,480 millions pour l'expansion de la ferme Foroba

À Sourou (Toubacouta), la fondation Sococim a accordé un financement de 4 millions 480 mille francs CFA à la ferme Foroba pour étendre son périmètre maraîcher et augmenter la production agricole.



La ferme agroécologique, d'une superficie de 3,5 hectares, cultive notamment des tomates, des poivrons, et des radis sur un périmètre de 1000 mètres carrés.



Adjaratou Koss Faye, fondatrice de la ferme, a expliqué que depuis son acquisition en 2020, la production de piment et de gombo a stimulé le désir de continuer. Le financement de la fondation Sococim permettra d'étendre la ferme, d'installer une serre de 1 000 mètres carrés, et d'acquérir du matériel d'irrigation et des intrants pour une production hors saison.



La ferme se concentrera sur quatre produits phares : piment, poivron, fraise et papaye, avec une production entièrement biologique.



Patricia Diagne, administratrice générale de la fondation Sococim, a souligné que la ferme Foroba correspond à la vision de sa structure, créant de la valeur par sa production et contribuant à la sécurité alimentaire tout en privilégiant une agriculture respectueuse de l'environnement.