Approvisionnement du marché pour la korité: Allé Ndiaye annonce l'arrivée de 30.000 tonnes d'oignons au niveau local

"L'oignon et la pomme de terre sont disponibles sur le marché national avec des prix imbattables. Pour couvrir les besoins des consommateurs sur l'ensemble du territoire national, nous attendons 30. 000 tonnes de cette denrée alimentaire", a annoncé Allé Ndiaye, président régional filière oignon Thiès, et chargé de communication de l'interprofession oignon du Sénégal (Ipos).



Selon lui, "Pour l'oignon, les prix varient entre 300 francs CFA et 350 francs par kilogramme. Par contre, les prix de pomme de terre varient entre 350 francs CFA et 400 francs sur le marché". En effet, le responsable de ladite filière à Thiès rassure les producteurs locaux que les fortes mesures prises par l'Etat du Sénégal en matière d'importation de l'oignon sont toujours en vigueur.



Par la même occasion, Allé Ndiaye est largement revenu sur les priorités de cette filière économique avec le nouveau gouvernement du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il a listé les difficultés des producteurs comme l'accès au foncier, l'approvisionnement de l'eau en quantité suffisante, la subvention des outils de production aux producteurs, entre autres.