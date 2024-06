Appel du président Bassirou Diomaye Faye à la plantation d'arbres pour l'environnement

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé un appel mercredi aux populations sénégalaises pour qu'elles plantent massivement des arbres dans leurs localités. Cette invitation a été faite à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, lorsqu'il a symboliquement planté un corossolier dans les jardins du Palais de la République.



"C'est un geste qui restera associé à mon mandat, une initiative que je tiens particulièrement à encourager auprès de tous", a-t-il déclaré, en présence du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom.



Le président a souligné que les défis environnementaux actuels nécessitent une réaction collective et soutenue pour inverser la tendance. Il a rappelé que les changements climatiques et la dégradation de l'environnement sont souvent attribués à la perte de la couverture végétale.



Bassirou Diomaye Faye a appelé à des initiatives concrètes pour faire face aux défis du changement climatique, soulignant que planter un arbre est un acte symbolique et un appel à une campagne de reboisement durant la saison des pluies.



Il a également encouragé la participation à la prochaine journée de l'arbre, prévue en août prochain, en appelant à un enthousiasme général autour du reboisement.



"Nous exhortons toutes les populations et communautés à se mobiliser pour cette journée et à intégrer la plantation d'arbres dans leurs pratiques quotidiennes. C'est ainsi que nous pourrons efficacement lutter contre les changements climatiques", a-t-il ajouté.