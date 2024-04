Appel aux nouvelles autorités : les anciens propriétaires de Mbour 4 interpellent Diomaye Faye

Le collectif de Mbour 4 authentique, composé des propriétaires et des victimes de démolitions, se fait entendre auprès des nouvelles autorités étatiques pour trouver une solution définitive à un problème qui perdure depuis près de 20 ans.



Dans leur appel, les membres du collectif expriment leur désarroi face à l'émergence de nouveaux individus non répertoriés dans le registre de 2018. Ils exigent un nouveau recensement physique, en plus de celui effectué en 2018, qui reste la seule base d'attribution.



Le collectif, représentant des veuves, des orphelins, des retraités et des travailleurs, interpelle le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, en lui rappelant sa promesse électorale de restituer les terrains aux habitants de Thiès.



Ils n'excluent pas d'organiser une marche si leurs revendications ne sont pas satisfaites."