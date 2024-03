Appel à l'aide des rescapés après le naufrage d'une embarcation de migrants sénégalais au Maroc

Partis de Mauritanie le jeudi 14 mars dernier avec l'intention de rejoindre l'Espagne, des migrants sénégalais ont connu une mésaventure tragique lorsque leur pirogue a chaviré après six jours en mer, les déposant finalement au Maroc, dans la ville de Dakhla. Cheikh, un jeune originaire de la région de Louga, témoigne de l'accident : "La pirogue a chaviré au niveau des eaux marocaines. Les vagues nous ont aidés à rejoindre la plage. Par chance, moi et mes amis, nous nous portons bien."



Malheureusement, tous les passagers n'ont pas eu cette chance. Selon Cheikh, "Il y a eu des morts lors du naufrage et deux personnes ont perdu la vie avant même le chavirement." Le nombre exact de personnes à bord de la pirogue reste inconnu, mais selon Cheikh, "48 Sénégalais, dont six femmes, ont été secourus."



Les rescapés, désormais sur le territoire marocain, lancent un appel à l'aide aux autorités sénégalaises.