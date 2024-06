Appel à l'Apaisement à Madina Gounass : Déclaration du Général Jean Baptiste Tine après sa Rencontre avec le Khalife

Le général Jean Baptiste Tine, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, s'est rendu mardi à Madina Gounass pour plaider auprès du Khalife général après les affrontements violents survenus lundi entre deux communautés religieuses à l'issue de la prière de Tabaski.



"Nous sommes venus aujourd’hui pour renforcer les relations et réitérer ma demande d'apaisement auprès du Khalife, afin de réduire les tensions. Il a accepté cette démarche. C'est pourquoi j'ai effectué ce déplacement pour consolider ces avancées et encourager le retour au calme", a déclaré le général Tine.



Les violences ont éclaté alors que le Khalife de Madina Gounass, accompagné de ses disciples, retournait chez lui après la prière. Des membres d'une autre communauté religieuse auraient attaqué la procession, entraînant des affrontements, des dégâts matériels, et plusieurs arrestations.



Le ministre de l’Intérieur a également prévu une rencontre avec le Khalife général du Fouladou, Thierno Mounirou Baldé, dans le cadre de ses efforts pour apaiser la situation à Madina Gounass.