Angleterre: Iliman Ndiaye nommé pour le joueur de l'année en championship

Iliman Ndiaye a été nommé parmi les six candidats choisis par l'association des footballeurs professionnels (Professional Footballers', PFA) pour le titre de joueur de l'année en Deuxième Division d'Angleterre.



La PFA a annoncé sa sélection jeudi, par un communiqué. Iliman Ndiaye garde toujours une belle cote d'outre - Manche. Alors qu'il a quitté l'Angleterre pour rejoindre l'Olympique de Marseille cet été, l'ancien joueur de Sheffield United figure dans la short - list des six nominés pour le "PFA Championship Players' of the Year", récompensant le meilleur joueur de l'année dans l'anti - chambre du football anglais.