Amphi de rentrée 2023 au CNEPS de Thiès : 371 maîtres d'éducation physique et sportive entament leur formation

Le Centre national d'éducation populaire et sportive de Thiès ( CNEPS) a officiellement ouvert mercredi 8 novembre 2023 ses portes au futur serviteurs de l'Etat du Sénégal. Il s'agit de 371 maîtres d'éducation physique et sportive qui seront formés dans cet établissement public pour une durée de quatorze ( 14 ) mois. En effet, le formateur est revenu sur le lancement de la formation complémentaire des maîtres d'éducation physique et sportive à travers laquelle l'Etat est en train de concrétiser les accords qu'il a été signé avec les acteurs pour la stabilité du système éducatif sénégalais. Pour sa part, le Secrétaire général du SAEMSS ( Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal), El Hadji Malick Youm n'a pas manqué de souligner la question de la matérialisation d'une vieille doléance dudit syndicat relative à la prise en charge du plan de carrière des ses collègues. Il revendique "un plan de carrière qui est basé sur l'équité et la justice". Par la même occasion, il a interpellé les différents ministères concernés pour leur demander de prendre toutes les dispositions utiles pour que cette formation puisse se dérouler dans les meilleures conditions. D'ailleurs, cette formation sera suivie par la mise en main d'une plateforme qui a été mise en place par le Centre national d'éducation populaire et sportive de Thiès, ajoute - il. Malick Sarr Gueye