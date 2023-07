Aminata Tourè sur la candidature de karim Wade: Est-ce qu'on doit élire quelqu'un qui a détourné l'argent du pays ?

Après la suppression de la CREI ,l’ancienne première ministre , Aminataa Tourè lache une bombe. Elle n’a pas caché son amertume sur la modification du code électoral permettant à karim wade et Khalifa Sall d’être candidat à l’élection de février 2024. Aminata Tourè crache ses vérités sur la candidature du fils de l’ancien président du Sénégal, Karim Wade. Selon elle, les Sénégal ne doivent pas faire l’erreur d’élire une personne qui ont détourné l'argent du pays. Elle souligne l'importance de ne pas oublier les scandales passés Mimi Touré noire de colère, s'interroge où est passé cet argent aurait pu être utilisé pour des infrastructures. « Est-ce qu'on doit élire quelqu'un qui a détourné l'argent du pays ? Pour répondre à cette interrogation, elle estime qu'on ne doit pas être amnésique. Il y'a eu des scandales et cet argent pouvait servir à la construction des écoles, des hôpitaux, etc. », a demandé mimi lors de son face à face aux journalistes de Emedia.