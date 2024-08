Aminata Touré nommée Haut Représentant du Président Bassirou Diomaye Faye

Voici la reformulation du contenu que vous avez fourni, ainsi qu'un titre et une méta description uniques :



**Aminata Touré devient Haut Représentant du président de la République**



Aminata Touré, ancienne Première ministre, a été désignée comme Haut Représentant du président de la République par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. L'annonce de cette nomination a été faite mardi soir par la RTS, à travers un décret lu lors du journal télévisé de 20 heures.



Avant elle, seule Mame Madior Boye, magistrate, a eu l'honneur de diriger le gouvernement du Sénégal en tant que femme. Aminata Touré a précédemment occupé le poste de présidente du Conseil économique, social et environnemental, en plus d'avoir été ministre de la Justice. Avant de rejoindre le gouvernement, elle a servi en tant que fonctionnaire aux Nations unies.



Membre active de la coalition “Diomaye Président”, qui a conduit à l'élection de l'actuel président le 24 mars dernier, elle a également présidé le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar à l'Assemblée nationale. Macky Sall, l'ancien président, l'avait auparavant nommée Envoyée spéciale. Elle était également affiliée à l'APR, le parti politique de l'ex-président.



Durant ses années de jeunesse, Aminata Touré était engagée dans le mouvement de la gauche sénégalaise.



Découvrez le parcours d'Aminata Touré, ancienne Première ministre et militante de gauche, récemment nommée Haut Représentant du président de la République du Sénégal.