Aminata Assome Diatta quitte Benno Bokk Yakaar

L'ancienne ministre du Commerce , Aminata Assome Diatta a quitté ce jeudi la coalition Benno Bokk Yakaar ( Bby). "Nous allons d'abord créer notre propre parti et soutiendrons le candidat qui sera plus proche de notre vision. Ce candidat pourra être de la mouvance présidentielle comme de l'opposition tout est possible", a - t - elle révélé .