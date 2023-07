Amina poté et Kouthia convoqués au tribunal le 26 juillet

Les deux agents de la TFM Amina Poté et Kouthia sont convoqués au tribunal le 26 juillet. Ils vont régler leur différend devant la justice. L'animatrice poursuit l'humouriste pour diffamation. D’après Les Échos, qui donne l’information, Amina Poté avait servi une citation directe à Kouthia via son avocat, Me Abdy Nar Ndiaye. Cette dernière lui demande de fournir les preuves des accusations portées contre elle dans des audio où une voix attribuée à l’humoriste la taxe, notamment, de lesbienne.