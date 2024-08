Amélioration des services d'urbanisme et de cadre de vie : Les chefs de service des 14 régions se réunissent à Thiès

Les chefs de service du domaine, de l’urbanisme et du cadre de vie représentant les 14 régions du pays se sont rassemblés lundi à Thiès pour discuter des moyens d’améliorer la qualité des services offerts aux usagers. Lors de l’ouverture de la rencontre, organisée dans un hôtel de la ville, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du Territoire, Moussa Bala Fofana, a souligné l’importance de cette initiative visant à harmoniser les procédures et à renforcer l'efficacité des services.



L’objectif principal est de dresser un état des lieux des équipements et espaces d’accueil actuels, et de déterminer les améliorations à apporter pour que les citoyens puissent obtenir rapidement et efficacement les services tels que les autorisations de construire ou les demandes de lotissement. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des directives du président de la République, qui met un accent particulier sur la qualité des services publics.



Les participants à la rencontre évalueront les conditions actuelles et les moyens à mettre en œuvre pour que les populations perçoivent une réelle présence de l’État à travers la qualité de l’accueil et la réactivité dans le traitement des demandes. Moussa Bala Fofana a promis que les recommandations issues de cette rencontre seront appliquées pour garantir que les besoins des usagers soient pleinement satisfaits.



---

aps