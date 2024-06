Amadou Mame Diop : “Les actions de l’Assemblée nationale respectent toujours les principes constitutionnels”

Le Président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a affirmé samedi que toutes les initiatives de l'institution qu'il dirige sont constamment en accord avec les principes et les dispositions constitutionnelles, particulièrement en matière de séparation et d'équilibre des pouvoirs.



"Les actions de l’Assemblée nationale sont systématiquement fondées sur les principes et dispositions constitutionnelles, notamment en ce qui concerne la séparation et l’équilibre des pouvoirs ainsi que le périmètre de compétences, peu importe le contexte ou les enjeux," a-t-il déclaré. Lors de la clôture de la session unique 2023-2024 de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop s'est réjoui d'une législature "particulièrement riche" en termes de sujets et de textes examinés.



Il a également souligné le "rôle majeur" du parlement lors de l'élection présidentielle, contribuant ainsi à renforcer la position du Sénégal en tant que leader et modèle en matière de démocratie et d'État de droit.



"L’examen prochain du projet de loi de finances pour l'année 2025 offrira certainement une nouvelle opportunité à la représentation nationale d'aborder encore une fois les préoccupations de nos populations pour une prise en compte optimale," a-t-il ajouté.



Représentant le gouvernement lors de cette session, le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, Yankhoba Diémé, a exprimé la "disponibilité" de son département à jouer un rôle de "meilleur trait d'union pour le bon fonctionnement des institutions".