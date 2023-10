Amadou Mactar M’bodji, le secrétaire général du CNCR donne les stratégies pour atteindre les objectifs de l’autosuffisance alimentaire

Pour une meilleure stratégie stratégie durable à la souveraineté alimentaire, il faut régler certains problèmes : «Il s’agit du foncier, du financement, l’emploi des jeunes et sur la loi d’orientation agro-sylvo pastorale que nous devrons vraiment évaluer car cette loi a été créée en 2004. Et dans cette dynamique, nous osons espérer que le Sénégal pourra atteindre les objectifs de l’autosuffisance alimentairepou et pour tous les produits cultivés au Sénégal » a indiqué Amadou Mactar M’bodji du CNCR lors de la session de mise à niveau des jeunes . Face à la crise économique persistante née de la survenue de la pandémie à coronavirus suivie de la guerre dans le Donbass entre la Russie et l’Ukraine, les membres du Cadre national de concertation des ruraux (CNCR) et les acteurs non-étatiques du Sénégal ont engagé une recherche de stratégie durable à la souveraineté alimentaire. C’est tout le sens de cet atelier organisé à Thiès et qui regroupe diverses organisations paysannes et de la société civile. «C’est surtout pour travailler sur les mécanismes de la souveraineté alimentaire par ces concertations inclusives pour que les différents acteurs à la base puissent participer à la mise en œuvre» a ajouté Amadou Mactar M’bodji, le secrétaire général du CNCR