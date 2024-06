Amadou Ba sur le premier baril du pétrole "Il est bon de pouvoir construire le Sénégal sans pétrole ou gaz"

Après sa défaite contre l'actuel Chef de l'Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye lors de la dernière présidentielle, l'ancien Premier ministre et candidat malheureux de l'ancien régime à cette élection présidentielle du 24 mars dernier, Amadou Ba, s'est prononcé sur l'actualité nationale, notamment sur la production du premier baril du pétrole du champ Sangomar.



"Je me réjouis du premier baril qu'on attendait déjà en 2021. Vous voyez que c'est en 2024 que nous l'avons, ce premier baril. J'ai toujours marqué une distance par rapport au débat crucial sur l'exploitation du pétrole et du gaz parce qu'il est bon de pouvoir construire le Sénégal sans pétrole ou gaz. Le pétrole et le gaz sont des produits stratégiques, très utiles, mais aussi dont les prix qui varient peuvent avoir un impact", a - t - il fait remarquer avant de lancer un message à l'endroit de la population Sénégalaise.



"Il est impératif d'attendre au moins quatre ou cinq ans après le début de l'exploitation pour commencer à observer les effets concrets du pétrole et du gaz sur notre pays. C'est un sujet d'une importance capitale sur lequel je reviendrai ultérieurement pour apporter une évaluation plus approfondie", a - t - il laissé entendre après sa sortie à la Mosquée Omarienne où il venait prendre part à la prière de la fête de Tabaski.