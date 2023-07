Amadou Ba se prononce sur la "résidence surveillée" de Ousmane Sonko : "Il n'est pas en résidence surveillée. Un Etat a un souci de protection..."

"Il n'est pas en résidence surveillée. Un Etat a un souci de protection. Au vu de la tournure des dernières manifestations de juin, si l'Etat n'avait pas pris certaines mesures, on pourrait être dans une situation beaucoup plus grave. Pour ce qui s'est passé à la Cité Keur Gorgui, il faut savoir qu' aujourd'hui, il y a des risques de trouble à l'ordre public", informe le Premier ministre Amadou Ba dans les colonnes du quotidien L'Observateur.



A cette occasion, il ajoute : "Nous l'avons tous vécu. Que l'Etat prenne des mesures conservatoires pour éviter ces troubles! Il y a eu un procès qui opposait deux personnes. Le jugement a été fait. Maintenant, une décision de justice est là et l'autorité en charge d'appliquer des décisions de justice fera son travail".