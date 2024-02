"Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye sont les meilleurs amis du monde", Ndiaga Diaw PDS Thiès

Rédigé le Dimanche 4 Février 2024 à 10:43 | Lu 62 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Dans un entretien exclusif accordé à Thiès info, le secrétaire général de la fédération urbaine du Parti démocratique sénégalais à Thiès, Ndiaga Diaw s'est prononcé sur l'actualité nationale. D'abord, il a fait des révélations sur les relations entre Amadou Ba candidat de la majorité élargie et Bassirou Diomaye Diakhar Faye candidat de la coalition "Diomaye Président 2024". "Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye sont les meilleurs amis du monde", révèle - t - il. Il n'a pas manqué d'anticiper sur la commission d'enquête parlementaire. D'autant plus que l'Assemblée nationale a adopté le projet de résolution visant la constitution d'une commission d'enquête parlementaire pour éclaircir les conditions de l'élimination de Karim Wade et autres de la liste des candidats à la présidentielle de 2024, après des débats politiques agités.