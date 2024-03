Amadou Bâ envisage un gouvernement d'unité fondé sur les valeurs républicaines en cas d'élection présidentielle

Lors de son intervention dans l'émission Ramadan "Quartier Général" sur la Tfm, Amadou Bâ, candidat de la majorité présidentielle BBY, a clarifié sa vision politique. Pour lui, "consolidation, approfondissement et élargissement" définissent son engagement. Il insiste sur la nécessité d'agir rapidement après l'élection présidentielle, soulignant qu'il n'y aura pas de période de grâce de 100 jours.



Amadou Bâ préconise la mise en place d'un gouvernement d'unité dès les premiers mois, inspiré de l'expérience de coalition au sein de Benno. Il appelle à maintenir cette coalition intacte et à rassembler tous les Sénégalais partageant les valeurs de la république, de la démocratie et des libertés. Le candidat se dit prêt à collaborer avec la famille politique actuelle tout en étant ouvert à d'autres acteurs capables de défendre ces principes.