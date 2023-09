Amadou Bâ désigné candidat de Benno pour la présidentielle

C’est maintenant officiel. Le président Macky Sall et la coalition Benno Bak Yakaar ont désigné celui qui sera leur candidat pour la présidentielle de 2024. Il s’agit de Amadou Bâ.



C’est finalement Amadou Bâ qui a été choisi. Il sera officiellement le candidat de la Coalition Benno Bok Yakaar pour l’élection présidentielle de février 2024. Macky Sall en a officiellement fait l’annonce ce samedi. "Nous avons retenu monsieur amadou Bâ, actuel premier-ministre, comme candidat de benno Bok Yakaar et de la grande majorité présidentielle pour la présidentielle de février 2024", a annoncé Moustapha Niass, qui lisait la déclaration de macky Sall dont la voix est enrouée.



"Monsieur Amadou Bâ pourrait être un leader rassembleur au sein de son parti, de la coalition et au-delà. Il connait également très bien le plan Sénégal émergent pour assurer la poursuite des politiques économiques sociales et environnementales du Pse", ajoute l'ex-président de l'Assemblée nationale. Il demande aux leaders, responsables, militants et sympathisants de la coalition, à soutenir cette candidature. Amadou Bâ, qui est l’actuel premier ministre du Sénégal, fut Directeur général des impôts et Domaines, ministre de l’Économique et des Finances et aussi ministre des Affaires étrangères. IGFM