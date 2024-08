Alioune Sall lance une plateforme pour encadrer le secteur médiatique sénégalais

Le vendredi à Dakar, Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, a procédé au lancement officiel de la plateforme Déclaration médias du Sénégal. Cet outil vise à structurer et dynamiser le secteur médiatique au Sénégal.



Grâce à cette plateforme, les médias pourront s'enregistrer et se faire identifier par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.



Lors de la cérémonie de lancement, le ministre a insisté sur l’importance de l’adhésion des organes de presse : "Je demande à tous les médias de s’inscrire sans tarder, car cette plateforme deviendra l’unique cadre de référence pour leur reconnaissance par l’État du Sénégal."



Il a également lancé un appel au secteur des médias pour participer activement à ce processus : "Je réitère mon invitation à tous les acteurs du secteur à jouer le jeu. Collaborons pour développer ensemble ce domaine important."



aps