Alioune Sall et Awa Doucouré à Thiès : Mobilisation Conjuguée pour une Victoire Éclatante d'Amadou Ba

Rédigé le Mercredi 18 Octobre 2023 à 07:25 | Lu 73 fois Rédigé par Hanne Abou

Dans une démonstration d'unité et de force, Alioune Sall, frère du président Macky Sall, s'est joint à la leader politique Awa Doucouré à Thiès. Ensemble, ils ont tracé la voie pour la campagne présidentielle, mettant l'accent sur la mobilisation et l'engagement en faveur d'Amadou Ba, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Cette rencontre symbolise la détermination de la mouvance présidentielle à consolider ses bases et à remporter une victoire éclatante lors du prochain scrutin.. A quelques mois de l'élection présidentielle, Alioune Sall est venu manifester son soutien au leader politique pour élire ensemble le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar Amadou Ba. Revenant sur les stratégies pour remporter l'élection, Alioune Sall invite les dirigeants thiessois à s'unir pour remporter facilement la présidentielle. La responsable politique Adja Awa Doucouré est largement revenue sur sa relation particulière avec le frère du président et promet une victoire éclatante à Amadou Ba à Thiès