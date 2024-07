Alioune Ndoye : ”Nous allons poursuivre le déguerpissement et construire un nouveau centre commercial”

Le maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, a annoncé que les opérations de déguerpissement des voies publiques, occupées par des vendeurs ambulants, se poursuivront malgré les affrontements récents entre ces derniers et les agents municipaux assistés par la police.



‘’Nous sommes face à une situation que je ne peux ni accepter ni pardonner. Nous allons continuer les opérations de déguerpissement et assumer nos actes jusqu’à ce que les autorités qui en ont la compétence ou le pouvoir nous notifient officiellement par écrit d’arrêter’’, a-t-il dit lors d’un point de presse jeudi devant les locaux de sa mairie. a déclaré Alioune Ndoye lors d'un point de presse.



Les heurts de mercredi et jeudi, impliquant des marchands à la sauvette au rond-point Sandaga, ont été dénoncés par le maire, qui a qualifié ces attaques contre les agents municipaux d'’’inacceptables’’. Les opérations visent à réhabiliter le cadre de vie, fluidifier la circulation et garantir la sécurité.



Un projet de construction d'un centre commercial R+5 pour les commerçants, notamment les vendeurs ambulants, a été annoncé. La majorité des commerçants affectés par la fermeture du marché de Sandaga ont déjà été relogés ou indemnisés.



Pour une gestion optimale, Alioune Ndoye prévoit des discussions avec les dix-neuf maires de la ville de Dakar afin de trouver des solutions bénéfiques pour les populations de la capitale.