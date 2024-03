Aliou Mamadou Dia Promet une Transformation et une Dynamisation de Saint-Louis

En pleine période de campagne électorale, Aliou Mamadou Dia, candidat du Parti de l’Unité et du Rassemblement, a parcouru la ville de Saint-Louis, offrant un discours chargé de promesses envers les acteurs de la pêche et les habitants locaux. Mettant en avant la modernisation et la durabilité du secteur halieutique, Dia a souligné l'organisation prochaine des assises de la pêche pour aborder les défis rencontrés par les pêcheurs.



Sous sa gouvernance, l'ancienne capitale de l'Afrique Occidentale Française pourrait connaître une véritable transformation, avec la préservation de son riche patrimoine et le développement d'infrastructures majeures. Les annonces concernant la construction du pont le plus moderne de l'Afrique de l'Ouest et la réhabilitation du quai de pêche de Guet Ndar ont marqué les esprits.



La vision de Dia s'étend également à renforcer la connectivité régionale par le fleuve, en étendant les voies navigables jusqu'à Bakel. En ce qui concerne les ressources naturelles, il s'engage à garantir que les bénéfices du gaz de la région profitent aux populations locales. Terminant sur une note solennelle, il a rendu hommage aux étudiants décédés de l’Université Gaston Berger, promettant de prévenir de futures tragédies."