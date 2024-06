Aliou Cissé fait appel à trois joueurs locaux pour s'entraîner avec les Lions en vue des éliminatoires du Mondial 2026

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Aliou Cissé, a convié deux joueurs du Jaraaf, Aimé Tendeng et Souleymane Cissé, ainsi que le défenseur central du Teungueth FC, Sidy Sow, à rejoindre le groupe d'entraînement en préparation des matchs contre la République démocratique du Congo (RDC) et la Mauritanie, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026.



Le Sénégal affrontera la RDC à domicile le vendredi 7 juin au stade Abdoulaye Wade Diamniadio, avant de se rendre à Nouakchott le 9 juin pour affronter la Mauritanie.



Cette décision vise à renforcer le groupe en attendant l'arrivée de joueurs clés tels que Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Lamine Camara.



Les Lions sont en regroupement depuis près d'une semaine, se préparant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.



Aimé Tendeng et Souleymane Cissé, tous deux du Jaraaf, ont réalisé une saison exceptionnelle, tandis que Sidy Sow, défenseur central de Teungueth FC, a également été performant avec 14 matchs disputés et 2 buts marqués en ligue 1 sénégalaise.