Aliou Cissé : "Nous ne sous estimons pas la Mauritanie"

Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a insisté lors d'une conférence de presse, samedi, sur le fait que son équipe ne sous-estimait pas la Mauritanie. Les Lions affronteront ce dimanche la Mauritanie au stade Cheikha Boidiya de Nouakchott pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.



"Nous sommes ravis d'être ici en Mauritanie, un pays frère. Ce match est crucial pour nous, et nous avons eu le temps de bien le préparer. Les joueurs sont prêts mentalement. Je suis satisfait de leur performance jusqu'à présent. Il reste sept matchs dans ces éliminatoires, mais nous ne sous-estimons pas la Mauritanie", a déclaré Cissé.



L'équipe sénégalaise devra toutefois se passer des attaquants Sadio Mané et Nicolas Jackson, tous deux forfaits. Cissé a reconnu que ces absences compliquent la tâche. "La Mauritanie a beaucoup progressé en football. Nous respectons cette équipe. Notre collectif peut nous aider à obtenir un bon résultat malgré un environnement hostile. Les joueurs ont l'expérience nécessaire", a-t-il ajouté.



"Nous avons un groupe de jeunes talents, concentrés et dévoués. Ils ont sacrifié leurs vacances après une longue et difficile saison", a conclu le sélectionneur.