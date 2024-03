Alerte de l'ANACIM : Prévision d'une Vague de Chaleur Extrême au Sénégal mi-mars

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal (ANACIM) lance une alerte concernant une vague de chaleur intense prévue entre le 15 et le 18 mars 2024. Les prévisions indiquent des températures exceptionnellement élevées sur tout le territoire, avec une attention particulière portée aux régions du Sud et du Centre.



Des pointes de température pourraient atteindre entre 44 et 45°C dans le Sud-est, tandis que le Centre pourrait enregistrer des températures maximales oscillant entre 42 et 44°C. Même la zone Sud-ouest, comprenant Ziguinchor et Sédhiou, ne sera pas épargnée, avec des températures avoisinant les 42°C.



Cette chaleur accablante est attribuée à un flux d'air chaud et sec provenant de la zone sahélo-saharienne, touchant des pays tels que le Niger, le Mali et le Burkina Faso. La population est appelée à la prudence car ce phénomène pourrait entraîner des risques importants de coup de chaleur, surtout en journée."