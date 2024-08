Alerte au Risque de Débordement du Fleuve Sénégal Entre Bakel et Matam

Le directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau, Bakary Faty, a mis en garde jeudi contre de possibles débordements du fleuve Sénégal, particulièrement sur l’axe reliant Bakel (est) à Matam (nord).

Dans un communiqué, M. Faty a indiqué que, ce jeudi 22 août 2024, le niveau du fleuve à Bakel est passé de 9,52 mètres à 8 heures à 9,57 mètres à midi, se rapprochant ainsi à seulement 43 centimètres de la cote d’alerte fixée à 10 mètres.

"Si les pluies continuent au même rythme," a-t-il précisé, "le seuil critique pourrait être franchi dans les heures à venir, provoquant des débordements en certains points, notamment entre Bakel et Matam."

Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, face à cette situation, exhorte les populations vivant à proximité du fleuve Sénégal, ainsi que celles ayant des activités dans les environs, à redoubler de vigilance.

Il est également conseillé aux résidents proches du fleuve de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter d'éventuels dommages causés par un débordement.

M. Faty a également assuré que le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement continue de surveiller de près la situation hydrologique des fleuves Sénégal et Gambie, grâce aux stations hydrométriques installées pour prévenir les inondations.



