Alerte à Casamance : Le "yette", fruit de mer traditionnel, en voie de disparition

Le cymbium olla, appelé communément "yette" en wolof, est un fruit de mer traditionnel très apprécié au Sénégal, mais il est aujourd'hui menacé d'extinction. À Kafountine, dans le département de Bignona, plus de 250 pirogues se lancent dans la pêche de cette espèce, mettant ainsi en danger sa survie.



Face à cette menace, les acteurs locaux tentent de réagir en mettant en place des mécanismes de gestion de cette ressource halieutique, conscients des nombreux emplois qu'elle génère. Cependant, le manque d'organisation dans le secteur de la pêche contribue à l'aggravation de la situation, selon Abdoulaye Demba, coordonnateur du Conseil local de la pêche artisanale (CLPA) de Kafountine.



La surpêche, notamment par des plongeurs venant d'autres régions avec des méthodes non réglementées, menace gravement la population de "yette". Cette espèce, cruciale pour l'économie et le tissu social local, nécessite des mesures de protection urgentes pour éviter sa disparition.



En réponse à cette crise, le projet CNREM a mis en place un plan d'aménagement visant à évaluer la population de cymbium dans son habitat naturel et à élaborer des stratégies de gestion durable. Ce plan offre une lueur d'espoir pour la préservation de l'espèce et le bien-être des pêcheurs locaux, qui dépendent étroitement du "yette" pour leur subsistance.