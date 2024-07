Aïssatou Mbodj invite les pêcheurs à rester au Sénégal

Aïssatou Mbodj, déléguée générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), a exhorté vendredi les jeunes pêcheurs sénégalais à éviter l'émigration irrégulière et à rester au Sénégal pour réussir. Lors d'une cérémonie de remise de financements, elle a distribué 74 millions de francs CFA à 39 acteurs de la pêche pour l'achat de pirogues en fibre de verre, considérées comme plus sûres. Mme Mbodj a insisté sur l'importance de croire en ses chances de réussite au Sénégal et a promis de signer une convention avec le ministère de la Pêche pour soutenir davantage les pêcheurs.