Aisata Tall Sall«Pour que Bassirou Diomaye Faye puisse prendre part au dialogue, il faudra d’abord...»

« Pour que Bassirou Diomaye Faye puisse prendre part au dialogue, il faudra d’abord, qu’il bénéficie d’une liberté provisoire et qu’il accepte de participer à ce dialogue » c'est ce qu'a annonce le Garde des sceaux, ministre de la justice Me Aïssata Tall Sall lors d'une conférence de presse. Le candidat de la coalition « Diomaye Président » va-t-il, dans les prochaines heures, faire son retour dans le champ politique et effectuer ses activités en tant que candidat ? Une possibilité qui n’est pas à écarter visiblement . Face à la presse, le ministre de la jeunesse a informé que 344 détenus politiques ont été libérés pour le moment .