Ahmadou Bamba Ly rejoint la vision de Thienaba Avenir Bi Ñu Béeg avec Cheikh Tidiane Dieye

Mes chers compatriotes, c’est avec une immense joie et fierté que je vous annonce officiellement mon entrée en politique au côté du Dr Cheikh Tidiane DIEYE. Son projet est celui qui concordait le plus avec des valeurs qui me sont chères : patriotisme, souveraineté, refondation et panafricanisme. Le président Cheikh Tidiane Dieye est fermement convaincu que l'Avenir du Sénégal doit être façonné par sa jeunesse. Un Sénégal nouveau, fondé sur des valeurs essentielles telles que la solidarité, l'engagement citoyen, l'intégrité et la responsabilité. Sa conviction est que «la politique doit être au service de l'humain et que l'action doit primer sur le discours.

Raison pour laquelle sans ambages, nous insistons à ce niveau et attirons l'attention de toute la population de Thienaba et dont toute la classe politique et tous les citoyens, à réfléchir davantage sur ce concept et d'en faire une réalité Thienaba Avenir Bi Ñu Béeg ak Dr Cheikh Tidiane Dieye