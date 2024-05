Agenda diplomatique : Le Président Bassirou Diomaye Faye se rend en visite officielle au Nigéria et au Ghana

Après avoir visité la Mauritanie, la Gambie, la Guinée Bissau et la Côte d’Ivoire, le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, quittera Dakar ce jeudi pour se rendre au Nigéria et au Ghana. Cette annonce a été faite à la suite de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, au Palais de la République, le mercredi 15 mai.



Selon le communiqué officiel, « Le Président de la République a informé le Conseil qu’il effectuera une visite d’amitié et de travail au Nigéria et au Ghana, respectivement les 16 et 17 mai 2024 ».



Par ailleurs, lors de cette communication, le Chef de l’État a rappelé la visite d’amitié et de travail effectuée par le Président du Rwanda, Paul Kagamé, au Sénégal du 11 au 13 mai 2024. Cette visite a été marquée par des échanges fructueux sur la coopération entre les deux pays.