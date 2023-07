Afrobasket 2023: Le Sénégal perd d’entrée contre l’Ouganda !

Grosse surprise à Kigali. L’Ouganda vient de faire tomber le Sénégal (85-83). Un match très disputé entre les deux équipes jusqu’aux derniers instants. Le Sénégal était même revenu à égalité à 77-77 à une minute et 28 secondes de la fin. Mais les Gazelles n’ont rien lâché et en voulaient plus.