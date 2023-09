Affrontements à Khossanto : Kes 37 jeunes arrêtés ont été finalement libérés

Ce jeudi 14 septembre 2023, les 37 jeunes arrêtés lors des affrontements entre populations de Khossanto ( Kédougou) et les forces de défense et de sécurité qui avaient causé 02 morts, ont été libérés . Après quelques jours de détention,ces derniers ont retrouvé leur familles respectives suite à des négociations entre l’État et les populations locales qui a été présidée par le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome. Le maire de la commune de Khossanto, Mamady Cissokho a également usé de ses relations et plaidé pour leur libération. D'ailleurs, la famile éplorée s’est réunie et a décidé de retirer la plainte et de s’en remettre au bon Dieu.