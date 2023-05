Affrontement à Kaffrine: Le Cortège de Bougane Assiégé par les Affiliés du Ministre Abdoulaye Seydou Sow

Kaffrine, Sénégal - Le 28 mai 2023 : Un incident d'une gravité notable a secoué la région de Kaffrine au Sénégal, impliquant le Président Bougane et des supporters présumés du ministre Abdoulaye Seydou Sow. Alors que le cortège se ravitaillait en carburant dans la commune de Kathiote, il a été attaqué par des individus considérés comme des nervis du ministre Sow.

Le Président Bougane était en déplacement pour visiter les villages de la région quand l'incident a eu lieu. En cours de route, son cortège s'est arrêté pour faire le plein de carburant, moment auquel l'attaque a été lancée.



Selon les témoins oculaires, un groupe d'individus s'est rapidement rassemblé autour du convoi présidentiel, initiant un affrontement. Bien que la nature précise de l'attaque ne soit pas encore claire, les rapports initiaux indiquent une confrontation physique plutôt que l'usage d'armes. Une vidéo de l'incident a également été diffusée, capturant les tensions palpables de la scène.



Le lien entre les attaquants et le ministre Sow est actuellement basé sur des déclarations de témoins oculaires et doit encore être formellement confirmé. Cependant, si cela s'avérait exact, ce serait une indication inquiétante d'une hostilité politique escaladante au sein du pays.