Affluence massive aux bureaux de vote dès l'ouverture pour l'élection présidentielle (vidéos)

Les électeurs ont le choix parmi 19 candidats, offrant ainsi un large éventail d'options et de programmes politiques. Cette diversité reflète la pluralité des visions pour l'avenir du Sénégal, chaque candidat apportant sa proposition pour le développement et le bien-être du pays.



Initialement prévue le 25 février, puis reportée au 15 décembre, la date du scrutin a finalement été fixée au 24 mars suite à une décision du Conseil constitutionnel. Cette institution a insisté sur la nécessité de respecter le calendrier constitutionnel, garantissant que l'élection se tienne avant le 2 avril, date de fin du mandat actuel du président Macky Sall.



Ce scrutin historique suscite un intérêt incroyable, comme en témoignent les longues files d'attente devant les bureaux de vote dans le pays et à l'étranger dès la matinée. Les images diffusées montrent une foule enthousiaste des Sénégalais, conscients de l'importance de leur vote dans la trajectoire future de la nation."