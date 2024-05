Affectation du Général Souleymane Kandé: Thierno Alassane Sall se prononce

Quelques mois après l'élection présidentielle du 24 mars au Sénégal, le candidat malheureux, par ailleurs responsable du parti République des Valeurs / Réewum Ngor, Thierno Alassane Sall ne s'est pas prononcé sur la gouvernance du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko.



Cette fois - ci , il a abordé la nomination du chef d'Etat - major de l'Armée de terre à New Delhi comme attaché de défense et de sécurité. "L'affectation du Général Souleymane Kandé en Inde, l'un des hommes les plus respectés de notre armée républicaine, m'incite à sortir prématurément de la période d'observation que je m'étais imposée. Nul ne saurait dénier au chef suprême des Armées la faculté d'affecter, les officiers supérieurs, mais ce pouvoir discrétionnaire , à moins de prétendre relever du divin, ne saurait se soustraire des traditions républicaines ou faire fi du mérite ou de la cohérence dans l'emploi des hommes. A en croire l'émoi suscité par la nouvelle de l'affectation du Général Kandé, on est plus proche d'un cas typique de bannissement d'un officier encombrant. A quel titre?", rapporte nos confrères de Emedia.sn