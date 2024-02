Affaire du décès de Baidy Amar :ses amis déférés au parquet, un sachet contenant 25 grammes de cocaïne trouvé sur l'appartement

Quatre personnes interpellées par les éléments de la police du Plateau ( centre - ville de Dakar) dans le cadre de l'enquête du décès de Baidy Amar ont bénéficié d'un retour de parquet. Elles sont identifiées comme M.D ( Algérienne), petite - amie du défunt, son camarade Z.F, sa copine J.M ( Française) et le chauffeur A.S, rapporte L' Observateur dans sa parution d'aujourd'hui.



En effet, ils tous poursuivis pour usage de drogue. Ils seront à nouveau présentés, aujourd'hui, devant le procureur du Tribunal de Dakar. Il va décider de leur sort. Le journal L' Observateur indique que les limiers ont trouvé sur le lieu du drame un sachet contenant de 25 kilogrammes de drogue sur le lit occupaient Baidy Amar et sa copine.