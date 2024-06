Affaire du chauffeur agressé par des Chinois : Nouveaux rebondissements au tribunal

L'affaire entre Ibrahima Fall, chauffeur sénégalais, et trois de ses supérieurs chinois travaillant dans une carrière à Darou Khoudoss (Mboro), a été de nouveau appelée devant le tribunal départemental de Tivaouane ce mercredi matin. L’audience a été reportée au 3 juillet prochain à la demande de la partie civile.



Me Faty, l’avocat de la victime présumée, a expliqué que ce report était nécessaire en raison de la santé critique de son client, qualifiant la situation de "question de vie ou de mort". Il a évoqué une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux montrant l'un des accusés avec un genou sur le cou de la victime pendant plusieurs minutes.



Selon le site Walfadjri, Me Faty a présenté une nouvelle incapacité temporaire de travail (ITT) de 10 jours pour justifier l’absence de son client.



De son côté, le ministère public s’est opposé à la demande de liberté provisoire formulée par l’avocat de la défense, Me Ousmane Sarr. Le procureur a argumenté qu’en raison de la sensibilité et de la notoriété de l’affaire, une libération provisoire pourrait provoquer des représailles de la part de la famille du plaignant, invoquant des raisons de sécurité pour justifier cette opposition.