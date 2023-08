Affaire des deux milliards de faux billets: Thierno Alassane Sall se prononce

Le député Thierno Alassane Sall s'est prononcé sur le trafic présumé de faux billets en devises étrangères impliquant trois faussaires, dont deux agents du Gign ( Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale) . Selon les informations de l'observateur, le président du parti La république des Valeurs/ Réewum Ngor qualifie cette affaire de tache sur l'intégrité de cette institution.



Selon lui, il est déconcertant de constater que deux des suspects sont des membres de la garde rappochée d'une haute personnalité de l'Etat.



"Les scandales de faux billets, de trafics de passeports et autres actes de corruption sont devenus monnaie courante sous le régime actuel. Il est essentiel d'éradiquer radicalement la corruption à tous les nouveaux. la corruption est un mal qui ronge l'âme d'une nation.", regrette - t - il.



A cette occasion, Thierno Alassane Sall invite les Sénégalais à exiger la transparence; l'intégrité et la responsabilité de nos institutions et de tous ceux qui les incarnent.