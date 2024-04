Affaire de la saisie de 3 tonnes de cocaïne : Important développement avec l'arrestation du cerveau présumé

L'Office central de répression de l'enrichissement illicite (OCRTIS) fait une percée majeure dans l'affaire de la saisie de 3 tonnes de cocaïne. Le journal L'Observateur rapporte l'arrestation du présumé cerveau et propriétaire du navire impliqué, le 'N'ten Faye', intercepté par la marine nationale sénégalaise en mars 2024.



Selon les informations du quotidien, le suspect, identifié comme un puissant homme d'affaires de Bissau nommé Alexandre Antonio Tcham, alias Alex, a été appréhendé. Les enquêteurs ont intensifié leurs recherches après la saisie de la drogue d'une valeur de 240 milliards de francs CFA et l'arrestation de l'équipage du navire, traquant les ramifications des cartels en Amérique latine, en Afrique de l'Ouest et en Europe. Alex a été capturé grâce à la coopération avec Interpol et la police judiciaire bissau-guinéenne.



Les premières constatations indiquent que l'armateur, à la tête de l'entreprise de pêche "A. Tcham Filohos SARL" à Bissau, serait au centre d'un réseau international de trafic de drogue, s'occupant du transfert de la cargaison.



Actuellement en garde à vue, Alex devrait comparaître devant le Parquet du Tribunal de Dakar ce mardi. Selon L'Observateur, il aurait déjà avoué son implication, mentionnant un projet de rencontre avec un homme d'affaires de Dubaï. Il aurait déclaré : "Je devais le rencontrer le 15 avril prochain, mais malheureusement, j'ai été arrêté".