Affaire Ndella Madiore Diouf: Six bébés sont morts à la pouponnière «Keur Yeurmandé» durant le mois d’octobre

Du nouveau sur l'affaire Ndella Madior Diouf. Six bébés sont morts à la pouponnière «Keur Yeurmandé» de Ndella durant le mois d’octobre dernier d'après l'observateur. D'ailleurs, un animateur était chargé d’inhumer les bébés . Il s’agit de El Sène, en poste à Saphir FM, la radio de cette dernière. Le journal rapporte que le mis en cause a été arrêté et placé en garde à vue par la Sûreté urbaine (SU), chargée de cette affaire. La même source indique la dame signait les actes de décès à travers sa structure SOS Santé. La pouponnière «Keur Yeurmandé» est désormais fermée. Les 48 bébés retrouvés sur place par les enquêteurs ont été évacués dans des structures de santé de la place. Les policiers ont débuté le processus d’identification des parents des désormais ex-pensionnaires de «Keur Yeurmandé». En plus de El Sène et Ndella Madior Diouf, sept nounours et deux assistants de la structure ont été incarcérés.